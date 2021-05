Sanremo: l'Auditorium 'Franco Alfano' sarà inaugurato a giugno con un concerto della Sinfonica

E’ fissato per giugno il momento fatidico dell’inaugurazione del nuovo auditorium ‘Franco Alfano’, in corso Imperatrice a Sanremo, probabilmente sabato 19.

Al momento la conferma ufficiale deve ancora arrivare ma, di fatto, è praticamente confermata l’indiscrezione pubblicata nelle scorse settimane dal nostra giornale, che annunciava il concerto dell’orchestra matuziana, come riavvio delle manifestazioni all’interno dello storico auditorium, fermo da 18 anni e che anche negli ultimi ha provocato diverse polemiche.

Un altro modo per parlare quindi di un estate 2021 di ‘rinascita’ o ‘ripartenza’ per un luogo chè è tornato al suo splendore così come l’attiguo parco. Sicuramente una ipotesi suggestiva, quella di vedere la Sinfonica all’Alfano, che sarà sicuramente protagonista di tanti concerti nel corso dell’estate come lo scorso anno.