Ventimiglia: la ‘Marina development corporation’ si rafforza con quattro nuovi ingressi

Marina Development Corporation (“MDC”) – società italiana attiva nello sviluppo di progetti immobiliari a destinazione residenziale/ricettiva ancorati a porti turistici, per il benessere e il tempo libero – rafforza il proprio team con l’ingresso di quattro nuovi manager: Luca Manlio Varricchio, nominato Finance Director; Monica Anzola, in qualità di Asset Manager Director; Luciano Cosco, Infrastructure Manager; infine Roberto Berio, nominato Head of Public Relations della società.

Luca Manlio Varricchio è il nuovo Finance Director di MDC, responsabile dello sviluppo e della realizzazione delle strategie finanziarie della società e dei progetti in gestione. Vanta più di 10 anni di esperienza lavorativa nel settore immobiliare. In precedenza ha lavorato in CBRE nel dipartimento Finanza con focus su business planning, financial monitoring, cash flow management, tax advisory ed IFRS technical guidance. Varricchio ha iniziato la sua carriera in Ernst & Young in qualità di revisore contabile e consulente, partecipando e gestendo negli anni in prima persona numerosi progetti nell’ambito dei financial service e, in particolare, in ambito Real Estate. Varricchio ha conseguito un Dottorato in Economics and Management presso l’Università degli studi di Pavia ed in precedenza la laurea Magistrale in Management con major in Finanza straordinaria presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

Monica Anzola è Asset Manager Director della società. Anzola vanta un’esperienza di oltre dieci anni nella gestione di portafogli immobiliari value-add e core per conto di investitori istituzionali a livello internazionale. Ha lavorato come Asset Manager presso Hines Italy, dove ha gestito importanti progetti di riqualificazione e gestione di immobili di pregio situati in centro a Milano e Firenze. In precedenza è stata Fund Manager presso BNP Paribas Real Estate SGR, dove si è occupata di gestione, riqualificazione e dismissione di un portafoglio a destinazione mista dislocato nel nord Italia. Monica è laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano e ha conseguito un Master in Real Estate presso SDA Bocconi.

Luciano Cosco entra in MDC come Infrastructure Manager, responsabile di tutte le attività tecniche connesse ai sottoservizi di rete e alle urbanizzazioni. Si occuperà di curare i rapporti con le società erogatrici dei servizi e con gli Uffici Pubblici preposti alla gestione e controllo delle utility a tutti i livelli, oltre a gestire la manutenzione delle strutture e degli impianti e assistere la Direzione Lavori. In precedenza Cosco è stato Direttore Tecnico di AIGA SPA per oltre venti anni, dove ha gestito <s>con successo</s> le relazioni con gli Istituti di gestione ed Enti Provinciali e Regionali. Cosco ha ricoperto inoltre il ruolo di Presidente della Croce Verde Intemelia per 25 anni e quello di Presidente Nazionale del CIPAS per 11 anni.

Roberto Berio curerà infine le Public Relations di MDC. Giornalista professionista dal 1991, già caporedattore de Il Secolo XIX e direttore di TeleSanremo, Canale31, Odeon Tv, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato della società Riviera dei Fiori per la gestione e il coordinamento di quattro strutture alberghiere. Sanremese, è stato quattro volte capo ufficio stampa del Festival della Canzone Italiana. Negli ultimi dieci anni Berio ha ricoperto il ruolo di consulente in comunicazione per l’Amministrazione provinciale di Imperia e il Comune di Ventimiglia e di cinque campagne elettorali sia a livello locale che nazionale. Da tre anni è Presidente di Sanremo On, una rete d’impresa che raggruppa le più importanti aziende di Sanremo nei campi del turismo alberghiero, del commercio e dei pubblici esercizi.

"Do con piacere il benvenuto nel team di MDC a Luca, Monica, Luciano e Roberto" ha dichiarato l’AD di MDC Giuseppe Noto, che ha aggiunto: "Con l’ingresso di questi grandi professionisti la nostra squadra si rafforza e prosegue il percorso di crescita iniziato poco più di un anno fa a Ventimiglia. Nei prossimi mesi puntiamo a finalizzare le assunzioni ed entrare nel vivo dei progetti che stiamo portando avanti a Ventimiglia e Marina di Pisa".

Marina Development Corporation (MDC)

Fondata nel 2020, fornisce servizi di consulenza e gestione immobiliare a investitori qualificati per lo sviluppo responsabile di destinazioni connesse ai porti turistici nel Mediterraneo. MDC assiste attualmente il fondo “BDF” per lo sviluppo della Marina di Ventimiglia e il fondo “Pisa in Progress” per il progetto di rigenerazione urbana a Marina di Pisa, in entrambi i casi come Project e Development Manager.