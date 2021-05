Bordighera: ritornano i francesi e il popolo delle seconde case, Berlusconi (Confcommercio) “Una boccata d'ossigeno”

Anche a Bordighera sono tornati i francesi e con loro anche il popolo delle seconde case, due importantissime fette dell'economia cittadina.



I due weekend scorsi pare siano andati a gonfie vele e il vento dell'entusiasmo non accenna, per fortuna, a placarsi. Attività gremite con ordine e osservanza delle regole. Un chiaro segno del cambiamento e che la voglia di ritornare a stare all'aperto è forte e possibile. Questo fine settimana 'lungo' attende molteplici avventori per le vie della città delle palme.

Gianluca Berlusconi (Confcommercio) descrive così la situazione: “Sta andando molto bene, i francesi sono arrivati abbastanza in massa. Per quanto riguarda il mio commercio, in maniera corretta e con appuntamento. Ristoranti presi d'assalto ma in modo ordinato e osservando le regole. I commercianti e gli esercenti di Bordighera hanno rispettato le norme”.



Berlusconi continua volgendo il discorso sull'aspetto delle seconde abitazioni, occupate dai proprietari durante gli ultimi fine settimana: “Si stanno riempiendo le seconde cose, le persone tornano, hanno capito che qui si sta bene. In questo ponte un po' più lungo, penso che siano tantissimi quelli che vengono anche solo per prendere il sole o andare al mare per la prima volta, sperando che il tempo ci assista. Ristoranti e bar sold out, come se si fosse tornati un po' ai livelli estivi, è una bella boccata di ossigeno”.