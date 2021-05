Bajardo: camioncino abbandonato all'entrata del paese, la segnalazione con foto di un lettore

Sono tornato al paese di Bajardo per la festa Ra barca che non vedevo da qualche anno. Mi ricordavo Bajardo con i balconi fioriti ma adesso?

Che brutto spettacolo che si presenta entrando in paese e per prima cosa si vede un camioncino distrutto e abbandonato con il cassone pieno di rifiuti e una recinzione rugginosa che sta su per miracolo. Possibile che chi di dovere non lo veda? Il Comune non potrebbe fare sistemare? Provate a Mentone a tenere una recinzione cadente e un rottame. Mi pare che sia vietato lasciare i rottami nelle fasce che anche inquinano.

R.P.".