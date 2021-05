Parte da Sanremo il progetto della task force Formazione e Progetti della Fidapa B.P.W. Italy

Si è tenuto il primo corso nazionale della task force Formazione e Progetti della Fidapa B.P.W. Italy organizzato dalla responsabile nazionale l’architetto sanremese Raffaella Panizzi.

Il corso “Strategie e strumenti per il successo delle imprenditrici. Come lanciare una start up ed attrarre investitori” ha avuto un riscontro più che positivo da parte delle socie delle sezioni Fiapa B.P. W. diffuse su tutto il territorio nazionale.

“Appena ho ricevuto questo incarico ho pensato di organizzare un corso che fornisse alle socie Fidapa degli strumenti che fossero utili per superare questo periodo difficile che stiamo vivendo. La crisi sanitaria si è trasformata in crisi economica ed i dati ci dicono che proprio noi donne siamo le più colpite dal punto di vista lavorativo. Con questo corso la task force nazionale Formazione e Progetti della Fidapa B.P.W. ha voluto trasmette degli strumenti utili per le attività di noi donne, non esiste una ricetta magica per superare la crisi, ma esistono delle competenze che possono contribuire a scoprire le potenzialità della propria impresa e svilupparle in modo efficace ed efficiente - afferma l’architetto Raffaella Panizzi a capo della task force nazionale Fidapa B.P.W - ho contattato la segretaria della sezione Fidapa B.P.W. di Sanremo, la dottoressa Elena Sparago, consulente e docente di marketing, che ha colto i mei spunti e grazie alla collaborazione con il team di Bc Formula, società di consulenza aziendale, con cui lei collabora, ha creato un percorso ad hoc per noi Fidapine che perseguisse l’ obiettivo che ci eravamo poste. Il corso ha avuto molto seguito e la partecipazione attiva delle socie fidapa durante la mattinata ha rappresentato un valore aggiunto al percorso. Ringrazio la Presidente nazionale Maria Concetta Olivieri che ha appoggiato la realizzazione del percorso formativo, la presidente del distretto del Nord Ovest Antonella Tosi per la collaborazione ed Ida Gasperini per il supporto. Infine, ringrazio la socia Elena Sparago e gli altri membri di BC Formula per aver messo a disposizione della Fidapa B.P.W. Italy le loro competenze e professionalità”.