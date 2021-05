Ventimiglia: dalla passione di marito e moglie nasce l'associazione sportiva 'XXMiglia Skate'

Ludovico Parmeggiani, presidente dell’associazione e istruttore, insieme alla moglie Sara Cotterchio e ad una amica, Cecilia Berro, sono i fondatori di una nuova associazione sportiva dilettantistica. Si tratta di 'XXMiglia Skate', nome che non sarebbe corretto per la città di confine ma che, in questo caso, gode di licenza 'poetica', visto che le doppia X è formata nel logo da quattro skateboard.

L’obiettivo è quello di far conoscere a tutti, grandi e piccini, lo skate, come alternativa dinamica e divertente ai classici sport. L’associazione, infatti, nasce proprio nell’anno in cui lo skate entra a far parte delle discipline Olimpiche. E’ uno sport completo che richiede e sviluppa un grande senso di equilibrio e coordinazione ed è praticabile da chiunque, a qualunque età.

Infatti l’associazione vanta iscritti dai 3 anni e mezzo ai 60. “Il primo obiettivo di ‘XXMiglia Skate’ - dichiara Ludovico Parmeggiani (presidente e istruttore) - è quello di far conoscere lo skate per il fantastico sport che è, ed è sempre stato. Attività che si può svolgere all’aria aperta, e che oltre a migliorare aspetti fisici importanti, per la crescita e lo sviluppo, permette ai nostri ragazzi di vivere in un ambiente di amicizia, rispetto e fratellanza. Tutti sani valori che appartengono al mondo dello skate’’

La prima lezione è gratuita per tutti, per cui non esitate a contattare il numero sulla locandina oppure inviate loro un messaggio sulle piattaforme social Facebook e Instagram.