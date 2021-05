Camporosso: lunedì prossimo la consegna della bandiera verde agli alunni della scuola Primaria

Gli alunni del plesso di Camporosso Capo hanno aderito al progetto ‘Eco-Schools’, un programma ideato per sensibilizzare gli studenti e l'intera comunità all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

I bambini hanno costituito un ‘eco-comitato’ e, dopo aver rilevato le informazioni generali relative alla scuola e al contesto (indagine ambientale), hanno mosso delle proposte di attività che hanno raccolto nel loro ‘piano d'azione’e hanno attribuito al loro progetto il titolo ‘bambini all'opera per salvare l'ambiente’. Gli alunni della classe quarta hanno scritto una lettera indirizzata al sindaco Davide Gibelli e all'assessore Fulvia Raimondo per richiedere alcune autorizzazioni, che sono state accolte con gioia ed entusiasmo.

Tutte le classi del plesso di Camporosso Capo hanno offerto un grande contributo alla realizzazione del progetto: inserendo le attività nell'ambito della progettazione curricolare, è stato possibile affrontare la tematica ambientale anche durante le lezioni di inglese, arte e immagine, italiano, scienze, etc. Ecco un elenco di alcune attività realizzate: creazione di strumenti musicali e di decorazioni con oggetti di recupero, lettura di racconti e discussioni guidate, scrittura di testi narrativi e poetici sulla tematica ambientale, lezioni in lingua inglese etc.

Come interventi del ‘piano d'azione’, è stato abbellito il cortile con delle aiuole ricavate trasformando in vasi dei giocattoli non più in uso, è stato collocato un bidone per la raccolta della plastica in cortile, e, infine, sono stati realizzati dei cartelli informativi da collocare all'esterno del cortile per suggerire a tutti i cittadini dei comportamenti corretti per rispettare l'ambiente. Oltre alla varietà delle attività didattiche, un altro punto di forza di questo progetto è stata la promozione di attività di peer tutoring, lavorando su molteplici competenze, anche dal punto di vista relazionale.

Al termine delle attività, i bambini hanno raccolto il materiale realizzato in un giornalino scolastico, la cui copia sarà consegnata alle referenti dell'Eco-Schools Albina Savastano e Marina Drì, alla dirigente scolastica dott.ssa Paola Baroni, al sindaco dott. Davide Gibelli, all'assessore Fulvia Raimondo e ai bambini.

Alla cerimonia di consegna della bandiera verde (che avverrà lunedì prossimo) saranno presenti:

- le referenti del programma Eco-Schools Albina Savastano e Marina Drì

-la dirigente scolastica dott.ssa Paola Baroni

- il sindaco dott. Davide Gibelli e l'assessore Fulvia Raimondo