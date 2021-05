Sanremo: i ringraziamenti di una paziente agli operatori del reparto malattie infettive del Borea

"Buongiorno, mi chiamo Rita Afflisio e scrivo questa lettera, per ringraziare il personale dell'ospedale Borea di Sanremo che dal 13 al 24 maggio, mi ha curato in seguito ad una polmonite bilaterale grave da covid 19. Sono grata a tutto il personale medico infermieristico, OSS e personale di ogni genere del reparto malattie infettive di riabilitazione al secondo piano del reparto Giannoni per avermi curata con grande attenzione, professionalità e soprattutto con grande umanità, supportandomi fisicamente che psicologicamente in questa lotta contro questo virus invisibile. Ringrazio inoltre gli operatori dell'ASL che nel periodo di quarantena a casa, antecedente al mio ricovero, mi hanno assistito telefonicamente e mandato a casa medici specializzati a visitarmi. Un particolare ringraziamento va al mio medico curante Dottore Gianluigi Ramenzoni per avermi costantemente seguito fino al mio avvenuto ricovero. Grazie a tutti. Siete fantastici. Rita Afflisio".