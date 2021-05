Questa sera dal Castello di Taggia il dj set streaming di Joe T Vannelli: “Sono in una terra che nasconde delle bellezze incredibili” (Video)

Farà tappa questa sera al castello di Taggia il ‘Live on Tour’ del dj e produttore Joe T Vannelli, un’icona della musica elettronica nazionale e internazionale.

Storia, arte, natura e bellezza sono gli ingredienti che accompagnano il format streaming che promuove in tutto il mondo, le bellezze del territorio italiano, abbinate alla musica house.

Ideatore del “Joe T Vannelli Live on Tour”, Vannelli è l’unico dj al mondo che, da oltre un anno, ha saputo mantenere uno standard di ascolti e di seguito di pubblico italiano e internazionale così alto e costante. Dalla prima diretta, a Milano in pieno lockdown dal tetto di casa sua e proseguendo poi in tutta Italia, per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 13 milioni di visualizzazioni su Facebook.

A poche ore dal live, SanremoNews ha incontrato Joe T Vannelli al Castello.

“Per noi è un onore ospitare il tour di un artista così importante su scala nazionale e internazionale - commenta ai nostri microfoni Barbara Dumarte, assessore al Turismo del Comune di Taggia - come amministrazione stavamo pensando a come dare un input di ripartenza dopo un periodo così difficile per tutti e questo è un importante biglietto da visita per promuovere il territorio ma anche per rilanciare l’estate che deve iniziare. Joe T Vannelli nell’ambito del suo tour si è esibito anche in luoghi patrimonio dell’Unesco e siamo onorati di essere la sua prima tappa in Liguria”.

Il Castello di Taggia, antica fortificazione con possenti mura in pietra di origine medievali, domina la piana agricola di Taggia e favorisce una visuale panoramica tra le alture liguri del monte Faudo e il mare dai colori cristallini.

Per seguire la diretta questa sera dalle 19 https://www.facebook.com/joetvannelliofficial