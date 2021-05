Dormire sotto le stelle in valle Argentina, la nuova frontiera del turismo esperienziale

Le Macine del Confluente, a Badalucco in provincia di Imperia è una struttura, che negli anni si è affermata per la qualità della sua accoglienza e la bontà della sua cucina. Ma non offre solo una cucina che concilia il gusto e il benessere, ed un’ospitalità a tutto tondo, grazie al confort di sei splendide suite con caminetto dove è possibile trascorrere una vacanza rigenerante immersi nella natura incantevole della valle Argentina, sempre affascinante in ogni stagione.

Tiziana e Gigi, dinamici e attenti gestori della struttura, si sono inseriti nel circuito nazionale delle Bubble Suite, che conta al momento solo 3 strutture di questo tipo: una in Piemonte, una in Toscana ed una appunto in Liguria.

Una proposta nuova e di sicuro interesse perché la crisi pandemica ha alimentato nei turisti la voglia di stare a contatto con la natura. È cresciuta la voglia di cercare momenti di viaggio più verdi e di provare esperienze uniche. Il tutto senza rinunciare alle comodità ed ai confort della vita moderna.



La voglia di relax e ritorno alla natura, il desiderio di vivere in libertà cresciuti in tempo di lockdown hanno dato un ulteriore e forte impulso a questa tendenza, e la creatività italiana non si poteva fermare a riproporre modelli già sperimentati all’estero, così sono nate offerte come quelle della “Bubble Emotion”.

La Bubble Suite Antares installata nel giardino del relais della valle Argentina è una struttura pneumatica trasparente. Vista da fuori ricorda una sfera di cristallo. All’interno, grazie alla totale immersione con l’ambiente esterno, permette di vivere una notte magica, osservando le stelle e soprattutto coccolati da tutti i comfort di ultima generazione.

Si compone di più vani: un ingresso, che serve per la decompressione; un’area soggiorno, dove ci sono due poltrone che possono diventare letti per bambini; una camera da letto con baldacchino, che garantisce la possibilità del totale oscuramento ed un bagno, dotato di tutti i confort.

Andare a dormire in mezzo agli olivi e sotto le stelle, dopo aver cenato nel garden e ammirare l’arrivo dei primi raggi del sole, comodamente dal vostro letto o facendo colazione nel giardino privato con amache e chaise longues sono esperienze uniche da condividere con le persone più care o con la famiglia.

Un ricordo condiviso e che proprio per questo sarà indimenticabile. La struttura è sistemata in un’area completamente riservata che garantisce una completa privacy e la massima sicurezza.

Coccole, benessere e cucina gourmet sono gli ingredienti che da sempre caratterizzano le Macine del Confluente, un vero paradiso immerso nel verde ed una sosta imperdibile per chi cerca relax e ama la buona tavola.

La Locanda le Macine del Confluente, che per la qualità della cucina e dell'accoglienza è inserita fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Badalucco in località Oxentina, telefono 0184.407018.

Dispone di sito internet www.lemacinedelconfluente.com e di una aggiornata pagina facebook