Il tema delle riaperture, tra linee guida e senso di responsabilità, nella nuova puntata di ‘Lavoro e impresa’

La nuova puntata di ‘Lavoro e impresa. Innovare per crescere’, la trasmissione di Sanremonews e Imperianews a carattere economico realizzata in collaborazione con la Confartigianato di Imperia.

Il tema delle riaperture, con le relative linee guida e norme anti Covid, è stato al centro della nuova puntata di ‘Lavoro e impresa. Innovare per crescere’, la trasmissione di Sanremonews e Imperianews a carattere economico realizzata in collaborazione con la Confartigianato di Imperia. Il format, condotto da Federico Marchi, ha visto la partecipazione di Donatella Vivaldi presidente di Confartigianato Imperia, del prof. Enrico Pira dall’Università di Torino, dell’assessore regionale Marco Scajola, del presidente dei balneari della Confartigianato Davide Berardi e di Alessandro Vellani dell’Ufficio Sicurezza. Guarda la trasmissione:

