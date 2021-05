Sanremo: incontro sul corso di laurea in Scienze del Turismo per gli studenti dell’Istituto Ruffini Aicardi

Gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Turistico di Sanremo hanno ricevuto informazioni dettagliate sul Corso di Laurea in Scienze del Turismo: impresa, cultura e territorio. Per molti allievi, è stata una piacevole sorpresa scoprire come questo corso di Laurea, tra l’altro presente presso il Polo Universitario di Imperia, sia veramente interdisciplinare, coinvolgendo tutte le materie che stanno già studiando a scuola: Lingue, Geografia, Economia e Marketing, Arte.



Riferisce la professoressa Enza Sommella, docente di Arte e Referente per l’Orientamento: "La presenza del Polo Universitario ad Imperia rappresenta un’opportunità di essere seguiti come solo una piccola università può fare; inoltre l’approccio innovativo, come evidenziato dai laboratori esperienziali presentati, la valorizzazione delle nuove tecnologie e degli interessi personali, hanno suscitato grande interesse nei nostri futuri diplomati; gli studenti sono rimasti colpiti anche dal fatto che venisse dato spazio ai droni, agli influencer, e tanto altro, in primis i contatti che esistono per fare gli Erasmus all’Estero".



"Sebbene il settore del Turismo abbia risentito in modo significativo della crisi pandemica, l’uso progressivo dell’ICT e di approcci innovativi nel marketing, le accresciute sinergie con gli enti e gli imprenditori locali sono fermenti di opportunità da cogliere al volo. In questo momento di crisi infatti è importante ricordare che la ricchezza locale si basa sulla valorizzazione del nostro territorio” - aggiunge.

"Come già ribadito dallo Staff per l’Orientamento anche negli incontri con gli studenti che si accingono a scegliere la scuola superiore, l’indirizzo Tecnico per il Turismo offre l’opportunità di una facilità di impiego in Italia e all’Estero, proporzionale al proprio impegno scolastico. - ricordano dall'istituto Ruffini-Aicardi di Sanremo - Gli studenti al termine degli studi possono già entrare nel mondo lavorativo, ma un’ulteriore professionalizzazione offerta da una laurea permette di inserirsi in ruoli più qualificati e di carattere direttivo, per cui la scuola offre sempre occasioni di confronto con l’Università; proprio per questo, oltre ad aver organizzato lo specifico incontro a scuola con la dottoressa Ambrosino, è stato vivamente consigliato a studenti e famiglie di partecipare all’Open Day che proprio in questi giorni si svolge al Polo Universitario di Imperia".