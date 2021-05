Imperia: uno scalo di Borgo Foce intitolato a Emanuele Aicardi morto in guerra a soli 19 anni (Foto e Video)

Uno scalo di Borgo Foce a Imperia, è stato intitolato al Marinaio Cannoniere Emanuele Aicardi. Un giovane morto in guerra a 19 anni, che è stato ricordato questa mattina con una semplice ma significativa cerimonia.

“Un giovane di 19 anni – ha detto il Sindaco Scajola - che ubbidendo allo Stato si arruola nel 1940 in Marina. Nella prima missione con un cacciatorpediniere muore su una mina ed è giusto ricordarlo con l’intitolazione di questo piccolo scalo, per ricordare quelli che nessuno ricorda e che hanno avuto la vita spezzata per difendere la patria in una guerra ingiusta. Ma ci sono guerre giuste?”.

“Oggi è una giornata importante- ha detto il presidente del circolo Parasio, Simona Gazzano - e che sarebbe passata in sordina, se non avessimo avuto questo suggerimento di Fiorenzo Cereda al presidente storico del circolo Parasio, Giacomo Raineri, sull’importanza di ricordare avvenimento che sembrano meno ridondanti all’esposizione mediatica. Emanuele Aicardi, affondato nell’esplosione della ‘Curtatone’, ci impone di non dimenticare, soprattutto per le nuove generazioni che non si fermano a riflettere a sufficienza, su chi appare sulle targhe. Non tutti i morti, tra l’altro, non hanno sepoltura che rende ancora più triste una tragedia. Possiamo comunque rendere dignità ai morti con un’intitolazione come questa”.