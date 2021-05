Coronavirus, Toti: “Calo generale dell'incidenza e degli ospedalizzati, chiesto al Governo di abolire il coprifuoco”

“Il calo dell’incidenza e degli ospedalizzati ci dice che stiamo proseguendo nella direzione auspicata e prevista: il tasso dei postivi ogni 100 mila abitanti in Liguria è complessivamente di 32 positivi (27 a Genova e Imperia, 28 a Savona, 45 a Spezia), dato che conferma ampiamente la Liguria all’interno della zona bianca, mentre continuano a calare anche gli ospedalizzati, con 157 ricoverati in media intensità. Per questo come Conferenza delle Regioni abbiamo chiesto al Governo di abolire il coprifuoco e di anticipare le riaperture in zona bianca. Dobbiamo far ripartire prima possibile le piscine al chiuso, gli spogliatoi delle palestre, i matrimoni e le fiere, i parchi tematici, i casinò e le sale Bingo. E anche le discoteche da luglio devono poter riaprire, con il green pass. I numeri del Covid, continuano a scendere, la campagna vaccinale procede a pieno ritmo, usciamo da un’idea di emergenza permanente e permettiamo al Paese e a tanti lavoratori di ripartire”. Lo ha ribadito il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel punto sul Coronavirus. Intanto venerdì in Liguria partiranno le prenotazioni per la fascia 40-45 anni mentre lunedì ci sarà il secondo Open Day AstraZeneca.