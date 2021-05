Approfitta delle attuali agevolazioni fiscali per difenderti dal caldo estivo

Con l’arrivo della bella stagione si ritorna a utilizzare i climatizzatori. Sono apparecchi indispensabili per affrontare nel migliore dei modi il caldo estivo. Per chi ne fosse ancora sprovvisto, da Bieffe Clima a Ospedaletti è possibile risparmiare sulla nuova installazione, sfruttando il superbonus e lo sconto in fattura.

Bieffe Clima si occupa da sempre di vendita, installazione e assistenza di climatizzatori. Grazie ad uno staff di tecnici preparati, qui potrete trovare la soluzione ideale per climatizzare i vostri ambienti con consulenze personalizzate e preventivi sul posto gratuiti.

Venite da Bieffe Clima a scoprire la nuova proposta Haori: un nuovo sistema di riscaldamento e raffrescamento creato da Toshiba. Il design di questo climatizzatore si fonde con l'innovazione, l'efficienza e le prestazioni elevate.

Bieffe Clima è anche rivenditore Aermec, Sime, Tecnoventil e Thermital.

Per ogni nuova installazione superbonus e sconto in fattura

Bieffe Clima propone sconto in fattura immediato per chi rientra nei parametri. Il Superbonus prevede una detrazione del 110%, per cui grazie a questo meccanismo e in base ai lavori effettuati, potrebbe non essere necessario alcun esborso economico da parte del committente. Lo stesso vale per l’Ecobonus, con detrazione però al 50%. Lo staff dell'azienda di Ospedaletti è pronto ad offrire supporto e consulenza preventiva, oltre che a farsi carico dell’esecuzione dei lavori e dell’espletamento delle tante pratiche necessarie.

Da oltre mezzo secolo Bieffe Clima è sinonimo di alta professionalità

A Bieffe Clima sicuramente non mancano esperienza e professionalità, infatti, l’attività fondata da nonno Pietro oltre cinquant’anni fa si è trasmessa di generazione in generazione fino ad oggi.

Sono i nipoti Fausto, sua sorella Sara e il marito Dario, a gestire attualmente l’azienda familiare. Bieffe Clima si occupa di climatizzazione e impianti di riscaldamento in tutta la provincia di Imperia e in Costa Azzurra, oltre che di solare termico ed energie rinnovabili. Lavora con privati, condomini, ville, attività commerciali, imprese edili italiane e francesi. L'impresa segue la clientela passo dopo passo, dallo studio preventivo alla vendita, fino ad arrivare all’installazione, al post vendita e alla manutenzione.