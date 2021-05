Ventimiglia: cinghiali nelle campagne a Bevera, un nostro lettore "Servono interventi specifici" (Video)

Un nostro lettore di Ventimiglia, G.S., ci ha scritto in relazione alla notizia sull’invasione di cinghiali a Bevera:

“Non è la prima volta e, visto il numero, purtroppo non sarà nemmeno l’ultima. La vostra redazione già in passato si è occupata più volte del problema. Dopo la segnalazione di Modesta Guglielmi, il consigliere Gabriele Sismondini si era interessato della questione ma ad oggi in concreto nulla è stato fatto. Ieri, al risveglio, aprendo la finestra mi sono trovato il giardino di casa invaso dai cinghiali. Mia moglie si è recata nell’orto per scacciarli e si è trovata circondata dagli animali, sbucati da più punti, che di andar via non ne volevano sapere. Se l’è vista brutta, si è messa in salvo da una carica di un grosso esemplare che grugniva salendo su una scala a pioli e poi, appena ha potuto, è rincasata. Della presenza degli animali selvatici è stato avvertito un operatore del 112, numero unico d’emergenza. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco e Polizia, che hanno constatato la presenza degli animali. All’arrivo del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, nella seconda mattinata, per fortuna il branco di cinghiali aveva ormai abbandonato spontaneamente la proprietà, come confermato dagli agenti che armati di fucile hanno controllato tutta l’area. Nessun animale è stato dunque abbattuto”.

“Ad attirare gli animali nell’area abitata – prosegue il lettore - contribuiscono quanti lasciano loro cibo. Non si dovrebbe portare pane o altri alimenti agli animali selvatici, la loro presenza, oltre a rappresentare un grave pericolo per l’incolumità pubblica, è anche causa di gravi danni a giardini e coltivazioni. Ci è stato detto che bisogna scacciarli ma è una cosa più facile a dirsi che a farsi. Quando i cinghiali si avvicinano grugnendo e puntandosi sulle zampe non è piacevole affrontarli, il rischio di essere feriti è concreto, come confermato dagli agenti del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, con i quali da sempre c’è massima collaborazione”.