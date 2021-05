Sanremo: scooter investe un monopattino in via Roma vicino al sottopassaggio, due feriti lievi (Foto)

Incidente stradale, questa sera intorno alle 18.30 in via Roma a Sanremo, all’incrocio con via Asquasciati e il sottopasso Croce Rossa, a ridosso dell’ufficio postale.,

Secondo una prima ricostruzione sembra che uno scooter abbia investito un uomo a bordo di un monopattino che stava attraversando la strada. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza.

Lievemente feriti i due protagonisti dell’incidente. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)