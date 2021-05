Sanremo: aggressione verbale alle Forze dell'ordine, la solidarietà del sindaco Biancheri

“Desidero esprimere la mia personale vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale alle forze dell’ordine - Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale - che sabato sera sono state vittime di provocazioni da parte di alcune persone. E ringraziarle per la professionalità, l’impegno e la dedizione con cui continuano a garantire il controllo del territorio". Il sindaco Alberto Biancheri interviene così in merito agli episodi di sabato sera nei confronti delle forze dell’ordine

"In momenti difficili come questi - continua Biancheri -, in cui a poco a poco siamo chiamati a riconquistare i nostri spazi con senso di responsabilità e rispetto delle regole, le forze dell’ordine devono diventare ancora di più degli alleati a cui far riferimento in caso di bisogno. Ribadisco quindi la piena solidarietà alle donne e agli uomini che tanto si adoperano per noi”.