Tre studenti del Liceo 'Aprosio' di Ventimiglia vincono la sezione regionale del 'Premio Asimov'

Chi dice che scienza e letteratura non vanno d’accordo, probabilmente non conosce la straordinaria figura di Isaac Asimov. “Ma non è uno scrittore di fantascienza?”. Certo, probabilmente è il motivo principale della sua fama che lo porta ad essere definito “il padre della fantascienza come genere letterario”. Ma Asimov fu prima di tutto uno scienziato a tutto tondo, uno scienziato-umanista come lui stesso amava definirsi, appassionato di scienze, scrittura e divulgazione.

E’ in questa prospettiva che nasce il “Premio ASIMOV per l’editoria scientifica”, arrivato alla sua sesta edizione: si tratta di “un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza che migliaia di studenti italiani, i quali decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate.”

Il Liceo “Aprosio” di Ventimiglia ha deciso di inserire nelle proprie iniziative complementari la partecipazione dei suoi studenti al Premio con l’intento di avvicinare i giovani alla cultura scientifica, attraverso la lettura critica delle opere in gara. Un’interessante proposta che, su stimolo delle docenti di matematica e fisica prof.ssa Piliarvu e prof.ssa Gozzi, ha coinvolto gli alunni delle classi terze scientifico, sezione A e B. Sebbene la lettura non sia la passione principale degli adolescenti, gli alunni coinvolti hanno affrontato con interesse e curiosità i libri loro assegnati e si sono misurati con il lavoro di recensione, supportati dalle docenti di Lettere, prof.ssa Ramella e prof.sa Moraglia. Ne è scaturita un’efficace esperienza trasversale e multidisciplinare che ha portato alla produzione di ottime recensioni; e questo sarebbe già un ottimo risultato in sé.

Ma l’esperienza non si è fermata qui. Alla sesta edizione del premio Asimov hanno partecipato scuole di 15 regioni italiane e fra gli 89 studenti della regione Liguria, 15 sono risultati vincitori: di questi 15 liguri, tre sono alunni del Liceo “Aprosio” di Ventimiglia: una bella soddisfazione.

Per il Liceo “Aprosio” sono risultati vincitori, a livello regionale, per le migliori recensioni:

- Fesjola Berlat (3°A) con la recensione del libro di T. Pievani “Imperfezione. Una storia naturale”

- Matilde Ervo (3° B) con la recensione del libro “L’ultimo Sapiens. Viaggio al centro della nostra specie” di G. Pacchioni

- Alessandro Crespi (3°B) con la recensione del libro “L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo” di A. Balbi.

E così venerdì scorso la Dirigente, prof.ssa Lara Paternieri, è andata a sorpresa nelle classi interessate per comunicare la notizia e consegnare gli attestati di merito agli ignari vincitori, Fesjola Berlat (impegnata in quel momento proprio in un esperimento scientifico), Matilde Ervo e Alessandro Crespi. "È stato bello vedere negli occhi degli studenti premiati un misto di soddisfazione ed emozione - evidenziano dall'Istituto ventimigliese - e cogliere nei compagni di classe un sincero orgoglio, espresso con un generoso applauso".

Gli studenti parteciperanno alla cerimonia di premiazione regionale che si terrà sabato prossimo alle 17 in modalità online, mentre il giorno successivo vi sarà la premiazione nazionale del libro vincitore. Un’ennesima esperienza di lavoro multidisciplinare che ha consentito agli alunni di miscelare conoscenze e competenze per un risultato complessivo di assoluta eccellenza, sancito anche da un riconoscimento che va a premiare alcuni alunni meritevoli e, indirettamente, il Liceo “Aprosio” nel suo complesso.