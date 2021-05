Sanremo: da due settimane il mercato ambulante e l'Annonario in continua ascesa grazie al ritorno dei francesi

Che l’economia si sta pian piano riprendendo è sotto gli occhi di tutti. La voglia di ricominciare a vivere normalmente e la decisa attenuazione della pressione Covid, sta nuovamente cambiando le abitudini di tutti noi, riportandoci al periodo precedente alla lunga pandemia che, forse, riusciremo presto a metterci totalmente alle spalle.

Il weekend a Sanremo, come evidenziato anche dalla Federalberghi al nostro giornale, è andato molto bene, pur con ancora il coprifuoco alle 23 che potrebbe essere totalmente rimosso il 7 giugno, quando si spera tutta la Liguria sarà ‘bianca’. Buoni segnali sono arrivati da bar e ristoranti che, seppur dovendo rispettare ancora il servizio solo all’esterno, hanno visto tanta gente, sia a pranzo che a cena.

E notizie positive arrivano anche dal mercato di piazza Eroi Sanremesi, altro punto focale del turismo matuziano, dove c’è grande presenza di francesi che, già da due settimane sono tornati a far compere. Le prime buone avvisaglie erano arrivate già sabato 15 maggio, ma sabato scorso ci sono state le conferme, con un mercato strapieno e soprattutto con tanti francesi che, approfittando del ponte di Pentecoste, sono rimasti anche ieri e oggi, garantendo buoni affari ai commercianti ambulanti, ma anche a quelli del centro.

Conferme anche dai banchi dell’Annonario, sempre presi d’assalto dai transalpini per l’acquisto di prelibatezze locali e italiane in genere. Un mercato che ha visto un incremento importante in percentuale rispetto ai tristi momenti dei mesi scorsi. Con la campagna vaccinale in pieno svolgimento, la parabola Covid in discesa costante e le riaperture continue, seppur cadenzate, ci si aspetta una buona estate sotto tutti i punti di vista.