‘Cambiamo’, grande successo della campagna di adesione del partito di Giovanni Toti

“È stato un successo di partecipazione al di là delle più rosee previsioni”. L'esecutivo nazionale di Cambiamo esprime grande soddisfazione per la due giorni della campagna di adesione 1000 per 2x1000 per sensibilizzare sulle iniziative del partito e per il suo finanziamento attraverso le dichiarazioni dei redditi. “Migliaia di cittadini – spiegano dal partito di Toti - si sono avvicinati ai mille banchetti di Cambiamo presenti in tutti i comuni d'Italia, manifestando curiosità e attenzione. Si tratta dell'ulteriore conferma che la politica fatta sul territorio e tra i cittadini è la scelta giusta, quella davvero capace di sensibilizzare gli italiani per soddisfare un'esigenza di partecipazione che è forte e presente ma che troppo spesso le forze politiche maggiori dimenticano. Ringraziamo tutti gli attivisti e i volontari che hanno contribuito all'allestimento dei banchetti. Continueremo col giusto entusiasmo su questo registro - conclude il partito di Giovanni Toti - convinti che solo l'ascolto e la vicinanza ai problemi veri delle persone possa consentire all'azione politica il salto di qualità ormai indispensabile e di cui sempre più si avverte il bisogno".