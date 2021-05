Taggia: convocato in presenza ma senza pubblico il consiglio comunale cittadino

Il consiglio comunale di Taggia è stato convocato giovedì 3 giugno alle ore 18.30. Tra i vari punti all’Ordine del Giorno verranno discussi: la gestione, alienazione del patrimonio immobiliare del Comune e affidamento degli impianti sportivi comunali; assenso su rapporto preliminare e adozione scheda urbanistica integrativa del progetto relativo alla realizzazione di un deposito connesso a un fabbricato destinato a frantoio in variante alla strumentazione urbanistica vigente.

La seduta si svolgerà in presenza, ma in ottemperanza al Protocollo Anti Covid 19 adottato dal Comune, senza la partecipazione del pubblico che potrà assistere alla seduta consiliare in streaming collegandosi al sito istituzionale dell’ente: www.taggia.it.