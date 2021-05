Doppio intervento di Anas la prossima settimana sulla Statale 28 e sull'Aurelia Bis a Sanremo

Anas ha programmato alcuni interventi per la manutenzione straordinaria degli impianti a servizio della galleria ‘Pieve di Teco’ lungo la statale 28 (Variante di Pieve di Teco).

Per consentire i lavori e garantire la sicurezza degli utenti, la statale verrà chiusa dal km 0,000 al km 2,300, in direzione Torino, dalle 22 di lunedì prossimo alle 5 del giorno successivo. Il traffico veicolare, in direzione Torino, verrà deviato lungo la ex Statale.

Al via anche i lavori programmati per la manutenzione straordinaria degli impianti all'interno delle gallerie ‘Villetta’ e ‘San Giacomo’, lungo l’Aurelia Bis, dal km 4,601 al km 7,597 nel comune di Sanremo.

Per consentire le attività in piena sicurezza la strada verrà chiusa al traffico dal km 4,601 al km 7,597 da martedì a giovedì prossimi, dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato lungo statale Aurelia.