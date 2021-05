Covid in Liguria: 70 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 6 in provincia di Imperia

Ospedalizzati: 248 (-18); 45 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 38 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 41 (-1); 6 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 47 (-); 20 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 23 (-4); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - nessun ricoverato

Asl 3 - 54 (-7); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 13 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 32 (-5); 7 (-) in terapia intensiva