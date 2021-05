Sanremo: ieri mattina sopralluogo del Sindaco Biancheri all'area crematoria di Valle Armea (Foto)

Sopralluogo nell'area di cantiere in Valle Armea, ieri mattina a cura del Sindaco Alberto Biancheri, dove tra poco meno di un anno aprirà il nuovo tempio crematorio di Sanremo.

“Si tratta del primo project financing della storia del nostro Comune – ha detto il Sindaco - avviato già con la mia precedente amministrazione. Una struttura da 3 milioni di euro di investimento, totalmente a carico del privato, che sarà tenuto anche versare 1,5 milioni di euro al Comune nei prossimi 30 anni”.

Un'opera molto importante, a costo zero per la collettività, e un investimento intelligente che risponde ad una domanda in continua crescita in un territorio ricompreso tra Savona e Nizza che era rimasto tra i pochi sprovvisti di questo servizio.