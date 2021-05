Sanremo: si accascia al suolo dopo aver donato il sangue, donna soccorsa in via Manzoni (Foto)

Va a donare il sangue al centro prelievi di via Manzoni e, quando esce, si accascia al suolo priva di sensi.

È accaduto questa mattina a una donna che è stata prontamente soccorsa da una pattuglia della Polizia Locale che transitava sul posto. Gli agenti hanno subito contattato il numero d'emergenza 112 che ha provveduto ad inviare un'ambulanza della Croce Verde. I sanitari, verificati i parametri vitali, hanno trasportato la donna in ospedale per accertamenti.