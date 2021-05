Come creare un guadagno dalla gestione della pista ciclabile? Amaie Energia pensa agli sponsor

È la domanda più ricorrente in ambito di gestione della pista ciclabile: come la si può rendere fruttuosa sul piano economico? La risposta, ora, potrebbe arrivare sotto la nuova gestione di Amaie Energia.

L’ipotesi ventilata dal direttore generale della società, Luca Pesce, è quella degli sponsor. Pare, infatti, che già alcune aziende si siano fatte avanti per sfruttare l’immagine della pista, una splendida striscia d’asfalto a pochi metri dal mare, per la promozione dei loro prodotti.

“Ha delle potenzialità importanti come vendita di immagine - ha commentato il direttore generale Pesce - ci sono delle realtà che vedono il sedime come una buona vetrina sponsorizzabile per dare spazio all’illustrazione dei nuovi prodotti”. Ora proseguiranno i contatti con le aziende che si sono fatte avanti per sponsorizzare la pista e per avere un ritorno di immagine.