Imperia: è il giorno della visita del Ministro del Turismo, appuntamento alle 11.30 alla Camera di Commercio

Visita del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, questa mattina a Imperia. Garavaglia è stato deputato dal 2006 al 2008, quando è diventato il Senatore più giovane della storia della Repubblica Italiana. E’ stato vice presidente della Commissione Bilancio del Senato. Nel 2013 è stato nuovamente eletto al Senato ma, diventato Assessore regionale in Lombardia, si è dimesso dalla carica. Deputato dal 2018 è stato vice Ministro dell’Economia nel Governo Conte mentre, dal 12 febbraio scorso è Ministro del turismo nel Governo guidato da Mario Draghi.

Saranno sicuramente molti i temi legati al turismo che gli amministratori locali vorranno affrontare con il Ministro e, all’incontro sarà anche presente il Presidente di Federalberghi, Americo Pilati che, quando il Ministro veniva in vacanza a Diano Marina, era ospite del suo albergo.

L'incontro è fissato alle 11.30 alla Camera di Commercio Riviere di Liguria per un incontro con i vertici dell’ente camerale, le categorie economiche e i sindaci del territorio. La sala Auditorium sarà limitata nella capienza per rispettare le disposizioni anticovid è a invito ed è riservato ai presidenti e direttori delle associazioni di categoria e ai sindaci dell’Imperiese.

A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi: “La visita del ministro Garavaglia – sottolinea Lupi – rappresenta un’importante opportunità per portare all’attenzione del governo le criticità del territorio e le istanze delle imprese attraverso la voce delle associazioni di categoria. Imperia, così come le altre realtà a vocazione turistica, ha risentito in maniera devastante degli effetti della pandemia: ora c’è bisogno di ripartire, di mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per dare sostegno al settore in modo da affrontare la stagione estiva nel miglior modo possibile. L’incontro con il Ministro – conclude – servirà a presentare la situazione attuale e a focalizzare i punti che necessitano di intervento”.