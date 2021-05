Etica e pubblicità per gli imprenditori

Oggi gli imprenditori dovranno considerare tre particolari fattori per la propria attività: l'accesso faciliato all'informazione da parte dei consumatori, la facilità con cui i media agiscono, e la crisi economica. Dunque, le aziende che agiscono in modo non etico hanno effetti finanziari negativi oltre al danneggiamento della propria immagine. Ma, cosa significa comportarsi bene?



Ha a che fare con la condotta di giudizio morale, in questo modo qualsiasi azienda oltre a generare un interesse del cliente nel prodotto / servizio; costruisce una relazione forte creando valore per tutte le parti interessate all’azienda. Tuttavia, ciò che è etico oggi potrebbe non esserlo domani, perché l'etica significa cose diverse per persone diverse.

È difficile creare delle linee guida poiché la moralità riguarda le norme, i valori e le credenze intorno ai processi sociali. L'etica è più lo studio della moralità per educare regole e principi specifici. Ha a che fare con l'ambiente, la religione, l'etica viene dalla filosofia. Come capiamo le cose?

Ci sono vari approcci etici, per primo il cosiddetto “normativo” cioè regole universali, ed in questo particolare approccio le aziende possono creare regole e linee guida. In seguito vi è l’approccio “positivo”, ossia analizzare ciò che è giusto o sbagliato nel contesto. Ad esempio, fare male e bene, a seconda di quante persone ne traggono beneficio. A volte possiamo avere l'egoismo etico, questo significa fare ciò che è meglio per se stessi o per la propria azienda. Oppure Utilitiarim, fare qualcosa di etico solo per il meglio della maggioranza.