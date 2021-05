Imperia: associazione senza i fondi governativi da un anno e senza stipendi da 6 mesi, protesta in Prefettura (Foto e Video)

Protesta, questa mattina di fronte alla Prefettura di Imperia, degli operatori e degli ospiti dell’associazione ‘Io sono’ del capoluogo.

L’associazione non riceve i finanziamenti dall’aprile del 2020 e, per questo la responsabile Vanessa Lombardo si è presentata di fronte al Palazzo del Governo insieme agli ospiti per chiedere che tornino i fondi previsti: “Al momento stiamo dando da mangiare agli ospiti – ha detto – ma non possiamo comprare vestiti ed abbiamo piccoli lavori da fare che non possiamo sostenere. Senza dimenticare che i due operatori sono senza stipendio da 6 mesi per poter andare avanti”.

Gli operatori hanno rinunciato a circa 27mila euro mentre i volontari ne hanno versato 25mila: “Oggi chiediamo al Prefetto che venga apposta la firma per i pagamenti, visto che le pratiche sono state avviate. Abbiamo il timore di arrivare al 16, quando non potremo pagare i contributi e, se diventeremo ‘irregolari’ rischiamo di non uscirne più. Ci hanno più volte dato assicurazioni per il pagamento ma ci siamo trovati anche con il ‘Durc’ irregolare ed ora è difficile riuscire ad andare avanti”.

I ragazzi non stanno ricevendo nemmeno il ‘pocket money’ visto che l’associazione deve gestire quel poco che rimane per poter dare da mangiare ai ragazzi ma nulla più e la situazione si sta facendo ogni giorno sempre più drammatica.