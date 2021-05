Offerte Conad su VolantinoFacile: LA SOLUZIONE VINCENTE PER IL VOSTRO RISPARMIO

Come sopravvivere nella giungla delle offerte da volantino

Risparmiare è una parola che viene usata e pronunciata molto spesso nel nostro linguaggio quotidiano, diventando per alcune persone un vero e proprio stile di vita che talvolta rasenta l'ossessione. Come contestare un atteggiamento simile? Vi è, infatti, una necessità sempre più diffusa a spendere solo in determinate occasioni e, soprattutto, in presenza di sconti, offerte oppure promozioni davvero convenienti.

Pensiamo ad esempio alla spesa alimentare che, in un nucleo familiare, è quella di prima necessità e che si effettua con maggior frequenza e di conseguenza, detenendo la maggiore fetta di esborso economico.

Le persone, tramite la consultazione di volantini messi a disposizione dalle grandi catene di supermercati, sono alla continua ricerca del prezzo più conveniente possibile che porti al risparmio maggiore sul conto totale della spesa finale.

La difficoltà sta però nel sapersi muovere in questa giungla fatta di volantini e offerte promosse dai vari supermercati che si fanno concorrenza nel vendere a prezzi più vantaggiosi, per accaparrarsi quanta più clientela possibile. Ma come si può restare sempre aggiornati sulle promozioni da volantino più convenienti? VolantinoFacile, la migliore piattaforma online per trovare il prezzo migliore per la vostra spesa, viene in vostro aiuto.

Segui Conad su VolantinoFacile: fare la spesa non è mai stato così semplice

Conad è di sicuro tra le grandi catene di supermercati presenti sul territorio nazionale con il miglior responso della clientela e prezzi di base estremamente competitivi. I clienti, inoltre, possono scegliere tra numerose offerte che circa ogni due settimane vengono aggiornate, in modo da andare incontro davvero a qualsiasi tipo di esigenza. Il modo migliore per poter seguire i prodotti di proprio interesse ed essere sempre informati su tutte le promozioni in corso è consultare le offerte Conad su VolantinoFacile. In modo pratico e veloce potrete scegliere la città sulla quale vorrete visionare le offerte del momento cliccando sul pulsante in alto a destra; subito verrà visualizzato il volantino digitale Conad con le promozioni più vantaggiose per la vostra spesa. Una volta individuata la zona di interesse, una comoda mappa interattiva permette di localizzare tutti i punti vendita Conad più vicini. Inoltre, per non perdere d'occhio una particolare offerta seguita, il volantino si potrà salvare nella sezione Preferiti in modo da essere facilmente richiamato in qualsiasi momento si desideri e non perdere nemmeno un’occasione. In alternativa, c'è la possibilità di ricevere una notifica, su browser o via email, ogni qualvolta sono presenti nuove offerte.

Ricordiamo che la piattaforma mette periodicamente a disposizione coupon e buoni sconto, per coccolare la clientela come nessun altro sito. Sulla stessa pagina è, inoltre, possibile tenere sotto controllo le raccolte punti messe a disposizioni dei possessori di carta Conad. Un volantino dedicato informerà sui possibili premi e le modalità di partecipazione alla raccolta, sulle tempistiche e sui tanti prodotti sponsor che aiuteranno ad ottenere punti extra. Promozioni e offerte legate a eventi speciali o prodotti regionali sono presenti, inoltre, sulla pagina dedicata ai supermercati Conad, che garantiscono un’attenzione aggiuntiva per la sua clientela con sconti imperdibili e mirati su prodotti di alta qualità. Inoltre, VolantinoFacile, per essere al passo coi tempi e per donare alla clientela un servizio sempre più efficiente e soddisfacente, ha rilasciato anche l'applicazione ufficiale disponibile per smartphone e tablet Android, Apple e Windows, per rendere ancora più semplice consultare tutte le offerte disponibili.

VolantinoFacile: un universo di offerte da confrontare nella vostra città e molto altro ancora...

VolantinoFacile è il sito giusto per restare sempre aggiornati sulle più recenti offerte da volantino messe a disposizione dai più noti supermercati presenti sul territorio nazionale: una piattaforma nata nel 2012 che ha come obiettivo principale quello di rendere facile la vita dei consumatori, mettendo a confronto tra loro i volantini di oltre 600 catene di supermercati, per facilitare al cliente la scelta del prodotto più vantaggioso al momento disponibile.

Il sito è creato appositamente per rendere semplice e gradevole l'esperienza degli utenti: i volantini delle offerte in formato digitale, si potranno facilmente scegliere e consultare in base alla città di riferimento e alla catena di supermercati preferita. VolantinoFacile è sempre dalla parte del consumatore e riserva a tutti coloro che visitano la piattaforma la possibilità di ricevere periodicamente coupon speciali e buoni sconto usufruibili per la propria spesa: attualmente è ai primi posti nella classifica della sezione Shopping degli store telematici di Android e Apple per il numero di download effettuati, nel 2017 ha invece raggiunto 15 milioni di visualizzazioni costanti al mese, posizionandosi così tra i primi 350 siti più visitati d'Italia.

La piattaforma mette a confronto anche i prezzi più competitivi da volantini delle maggiori catene di negozi di elettronica, discount e grandi negozi di prodotti per la casa e il fai da te: vuole davvero abbracciare i consumatori a 360 gradi e ha l'obiettivo di puntare a essere il sito di riferimento in assoluto per il risparmio.