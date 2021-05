L'Assessore Berrino in visita al Sindaco di Ventimiglia: entro giugno il collegamento definitivo bus-treno con Cuneo

Visita di cortesia, questa mattina, dell'Assessore Berrino al Sindaco Scullino per avere ragguagli sui collegamenti via treno tra Cuneo e Ventimiglia e per presentare al Sindaco di Ventimiglia il nuovo assessore regionale Simona Ferro, assessore Pari Opportunità, Stili di vita consapevoli, Cittadinanza Responsabile, Tutela e valorizzazione dell’Infanzia, Tutela degli Animali d’affezione, Tutela dei Consumatori, Sport, Organizzazione e Personale della Regione.

La delegazione era guidata dall'assessore Gianni Berrino e dal Consigliere Veronica Russo, rappresentanti in Regione della provincia di Imperia. Alle richieste del sindaco di informazioni sull'attivazione del ‘Treno delle Meraviglie’, per dare il tanto auspicato collegamento tra Cuneo-Ventimiglia in vista dell'estate e per agevolare i flussi turistici dal Piemonte a Ventimiglia, l'Assessore Gianni Berrino ha dato precisi chiarimenti.

Berrino ha infatti informato Scullino che, per giugno il collegamento sarà riattivato con il sistema bus-treno (con scalo a Breil) mentre, per quanto riguarda il completamento ferroviario bisognerà attendere novembre. “Un grande notizia – evidenzia Scullino che ha ringraziato a nome dell’intero comprensorio ponentino - che dimostra quanto sia utile avere assessori regionali attivi e che senza molti slogan lavorano, tipo degli amministratori del centrodestra”.