Dopo la 'prima' della settimana scorsa giovedì torna al Casinò l'Orchestra Sinfonica di Sanremo

Dopo la tanto attesa riapertura della stagione musicale con il primo concerto in presenza di giovedì scorso, dedicato agli abbonati, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo raddoppia il prossimo appuntamento, Giovedì al Teatro dell'Opera del Casinò con due programmazioni. Alle 15 per gli abbonati e, alle 18.30 con accesso consentito anche al pubblico pagante.

"Da un concerto mozartiano ad una Sinfonia classica/romantica" vedrà alla direzione il Maestro Massimiliano Caldi, mentre in qualità di solista si esibirà la giovane pianista di origine russa Alexandra Massaleva. In conformità alla normativa vigente, per poter assistere agli spettacoli sarà obbligatorio procedere alla richiesta di prenotazione nominale online sul sito www.sinfonicasanremo.it e attendere la conferma tramite mail e convocazione a mezzo SMS.

Il ritiro e il pagamento dei biglietti (in caso di concerto aperto anche al pubblico) avverrà direttamente presso la cassa del Teatro del Casinò di Sanremo, il giorno stesso del concerto, all'orario comunicato tramite mail e tramite SMS dagli uffici, al fine di ottimizzare l'afflusso del pubblico evitando, così, assembramenti alla cassa.

Maggiori informazioni con il dettaglio dei programmi, gli orari di esecuzione e la normativa per assistere ai concerti sono visionabili sul sito dell'Orchestra.