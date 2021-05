Focolaio Covid alla Sanremese: rinviato anche il derby con l'Imperia previsto il 16 maggio

Il Dipartimento Interregionale della LND, a seguito di richiesta inoltrata dalla Sanremese Calcio, ha rinviato il derby tra Sanremese e Imperia del 16 maggio prossimo.

La società biancoazzurra ha presentato la documentazione proveniente dalla struttura sanitaria e tenuto conto del protocollo predisposto dall’Asl competente per territorio in relazione al 'focolaio' da Covid-19 che vede ben 12 giocatori della squadra matuziana in quarantena.

La partita rinviata, la quarta della serie per la Sanremese, è valida per la quattordicesima di ritorno, si giocherà in data da destinarsi.