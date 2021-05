Sanremo, donna cade da un muretto, grave in elicottero al Santa Corona

Una donna di circa 60 anni è grave dopo essere caduta da un muretto alto oltre oltre cinque metri a Sanremo, in via San Francesco, finendo nel parcheggio di un supermercato.



Sul posto sono intervenuti il personale del 118, un'ambulanza e l'elicottero 'Grifo' che ha trasportato la donna all'ospedale Santa Corona in codice rosso.



La dinamica della caduta è al vaglio dei carabinieri, la donna ha riportato un politrauma.