Sanremo e i nuovi poveri: duemila domande per i buoni spesa, ne parliamo con Costanza Pireri a '2 ciapetti con Federico'

“Sono quasi 2000 le domande per gli aiuti relativi ai buoni spesa che sono state accolte da dicembre a marzo”. A confermarlo, in un’intervista a ‘2 ciapetti con Federico’, è il vicesindaco ed assessore ai servizi sociali del Comune di Sanremo Costanza Pireri. Numeri che testimoniano come la realtà dei nuovi poveri, creati in questi 14 mesi di emergenza pandemica, abbia assunto una dimensione ormai importante.

“Ci sono poi più di 600 nuclei famigliari che hanno attinto all’aiuto per gli affitti – ha aggiunto Costanza Pireri – Le richieste ai servizi sociali sono un SOS molto ampio, abbiamo nuovi poveri e persone che mai si erano avvicinate ai nostri servizi. L’aiuto che possiamo dare è molto variegato, sia con i pur pochi fondi del Comune sia con i sostegni erogati erogati dallo Stato. Una fascia poi debole è quella delle famiglie con bimbi da 0 a 6 anni”.

