Torneo interregionale di debate: sinergia tra il 'Ruffini' di Imperia e il 'Majorana' di Torino

Si è svolta ieri, in due round, rigorosamente organizzati on line, con tema impromptu, la fase eliminatoria del torneo interregionale di debate degli Istituti Superiori della Liguria e del Piemonte, organizzato dall’ Istituto Ruffini di Imperia e dall'istituto Majorana di Torino in occasione della manifestazione “aspettando la storia in piazza” a cura di Palazzo Ducale fondazione per la cultura di Genova.