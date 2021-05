Calcio: altri due giocatori della Sanremese sottoposti a tampone dopo il caso di positività della settimana scorsa

Non giocherà nemmeno nel prossimo weekend la Sanremese, formazione che milita nel campionato di Serie D (girone A), bloccata dal contagio da Covid-19 di un giocatore, già domenica scorsa contro il Sestri Levante.

Oltre al giocatore, che ha contratto il virus e che ha bloccato l’intero staff, ci sono altri due componenti della rosa che hanno evidenziato sintomi compatibili con il Covid. Proprio per questo sono stati sottoposti questa mattina a tampone e sono in attesa del responso.

Rimangono comunque tutti in sorveglianza attiva anche se, a parte i due di quest’oggi, gli altri non hanno sintomi ma dovranno rimanere a casa per 10 giorni. Quindi è già certo che la Sanremese chiederà il rinvio del match di domenica prossima di Carate Brianza, come da protocollo.