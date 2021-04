Dai priorità alla sicurezza sul lavoro, scegli Worksecure.it

Grazie a Work Secure l’obiettivo della sicurezza sul lavoro diventa più facile da raggiungere. Merito di una proposta accessibile nello spazio di un tap sullo smartphone che annovera oltre 10.000 articoli in pronta consegna dal miglior rapporto qualità-prezzo, espressione di oltre 300 produttori. Spedizione e reso gratuiti. Con l’aggiunta di servizi di personalizzazione, formazione all’uso, noleggio e assistenza anche post-vendita.

Work Secure è una realtà italiana che raccoglie su www.worksecure.it i migliori prodotti di antinfortunistica, con la possibilità di personalizzazione e servizi. L’azienda ha una marcata specializzazione nell’ambito della sicurezza nei cantieri forestali e boschivi. La completezza dell’offerta permette in ogni caso di fornire sempre le soluzioni più indicate per ogni ambito lavorativo: edilizia, industria, agricoltura, forestale.

Quanto ai brand incontriamo, tra gli altri, abbigliamento Payper Workwear, BW Honeywell, Cofra, U Power, DuPont, Petzl, Helly Hansen, Irudek, Kask, Kong, Delta Plus, Portwest, Airbank, Lewer, GVS S.p.a. In pochi passaggi il cliente può infatti trovare abbigliamento antinfortunistico, tecnico, abbigliamento da lavoro alta visibilità , promozionale, abbigliamento forestale, scarpe antinfortunistica, calzature tecniche, prodotti per il pronto soccorso aziendale per l’emergenza e per la rianimazione.

Tra i servizi troviamo inoltre ispezioni e revisioni periodiche delle imbracature e dei dispositivi anticaduta di terza categoria, nonché revisione, riparazione e taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert.

Passando in rassegna la proposta vengono presentati articoli antinfortunistica che spaziano dalle cuffie antirumore ai tappi auricolari monouso, dai caschi per il lavoro in quota ed elmetti per la protezione della testa agli apparecchi per la protezione delle vie respiratorie e tantissime altre soluzioni.

Qualora l’ordine arrivi entro le 12:00, la spedizione parte in giornata con corriere espresso. E viene fornita l’opzione di reso gratuito, se il prodotto non risponde alle effettive esigenze. Per evitare di compiere la scelta sbagliata, il cliente può sempre contare sul qualificato servizio di assistenza, con un supporto attivo anche nel post-vendita.

Al momento del pagamento è facile selezionare il metodo più adatto alle proprie preferenze, tra cui PayPal, carta di credito, bonifico, contrassegno e rateale. Con l’obiettivo di interpretare le diverse necessità del mondo del lavoro, Work Secure realizza personalizzazioni su abbigliamento e tessuti di ogni genere (come ad esempio applicazioni termosaldate, scudetti e patch ricamate amovibili).

Vivi il lavoro all’insegna della sicurezza, scopri Work Secure: oltre 10.000 articoli in pronta consegna con spedizione e reso gratuiti: www.worksecure.it.