Sanremo vuole dire addio al ‘verde’ nell’indifferenziata: da San Giacomo parte la sperimentazione per il nuovo sistema di raccolta

Sanremo punta su un nuovo sistema per la raccolta del verde domestico. Le famiglie che hanno un terrazzo o un gradino devono smaltire gli scarti nel sacco della differenziata, circostanza che da un lato complica la vita dei residenti e, dall’altra, vede una grande produzione di sacchi ‘grigi’.

L’assessorato all’Igiene Urbana coordinato dall’assessore Lucia Artusi, insieme ad Amaie Energia, sta lavorando per mettere a punto un nuovo sistema per la raccolta domiciliare e la zona individuata per la sperimentazione sarà San Giacomo. Amaie Energia fornirà un secchio o un sacchetto apposito ai residenti che ne faranno richiesta. Poi lo smaltimento nella discarica di Beuzi senza costi per il Comune siccome il materiale sarà recuperato.

La pratica è stata discussa questa mattina dalla giunta matuziana, poi il passaggio in consiglio comunale e il via alla sperimentazione in zona San Giacomo. Entro la fine dell’estate Comune e Amaie Energia prenderanno la decisione sull’estensione del servizio al resto del territorio comunale.