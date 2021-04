Ospedaletti: questa sera si riunisce il Consiglio comunale, all'ordine del giorno

E’ stato convocato per questa sera alle 19 il Consiglio Comunale di Ospedaletti.

All’ordine del giorno il bilancio consolidato e il conto economico patrimoniale, il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, la determinazione dell'aliquota relativa all'addizionale comunale Irpef per l'anno 2021.

In discussione anche la determinazione delle aliquote Imu sempre per l'anno 2021, l’approvazione del documento unico di programmazione relativamente al periodo 2021/2022/2023 e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2022/2023 e relativi allegati.