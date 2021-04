Sanremo: oggi pomeriggio su Rai 2 diretta dal Casinò con Andrea Bocelli per il centenario della ‘Conferenza di Sanremo’

Saranno il soprano Chen Reiss, il Direttore d'orchestra Asher Fisch e Andrea Bocelli i protagonisti del concerto che, oggi pomeriggio alle 17 in diretta dal Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, eseguiranno insieme all’Orchestra Sinfonica.

Lo spettacolo, in diretta su Rai 2, è stato allestito per festeggiare centenario della ‘Conferenza di Sanremo’. In teatro, rigorosamente off limits per le normative anti Covid, ci saranno il Sindaco Alberto Biancheri e l'ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar.