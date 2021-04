Mobilitazione di soccorsi, questa mattina in una abitazione di località Sasciu a Vallebona, per una caduta in casa per un uomo di 82 anni.

L’uomo è caduto dalle scale e i familiari hanno subito allertato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l’automedica Alfa 3 e la Croce Rossa.

E’ arrivato anche l’elicottero ‘Grifo’ che è atterrato nelle campagne attigue all’abitazione e hai poi portato l’uomo in ospedale, a Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.