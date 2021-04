Sanremo: apre la portiera per far salire il figlio e viene speronata da un furgone, incidente nel pomeriggio in via Volta (Foto)

Apre la portiera per far salire in macchina il figlio appena uscito da scuola, ma non si accorge che sta sopraggiungendo un furgoncino che quindi non può evitare di speronarla. È successo questo pomeriggio in via Volta, proprio nel momento dell'uscita da scuola.

Il veicolo è così bloccato in mezzo alla strada con una gomma forata e tutta la fiancata danneggiata. Anche l'altro veicolo speronato non è più riuscito a richiudere la portiera.

Risultato: traffico in tilt, sotto la pioggia battente e proprio in orario di uscita delle scuole in via Volta.

È stato necessario far intervenire due carri attrezzi per rimuovere i due veicoli e una pattuglia della Polizia Locale per regolare il traffico e procedere ai rilievi ed alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.