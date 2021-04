Luca Muratore lo chef sanremese, che porta l’alta cucina a domicilio

La pandemia con la chiusura dei ristoranti ha messo in difficoltà soprattutto chi ha dovuto rinunciare ai piaceri della tavola perché aveva poco tempo a disposizione per dedicarsi ai fornelli o poca dimestichezza con la cucina.

Per non rinunciare a mangiare prelibatezze e piatti gourmet restava solo una possibilità: l’asporto o la consegna a domicilio. Questi servizi, che in precedenza erano offerti principalmente dalle pizzerie o tavole calde, oggi vengono proposti anche da ottimi ristoranti e vedono impegnati rinomati chef in menù completi con piatti già pronti o da rifinire a casa.

Per chi ama cenare nel confort e nella sicurezza della propria casa, gustando piatti elaborati e menù pieni di sorprese esiste anche un’altra possibilità: lo chef a domicilio. Una scelta che si diffusa molto rapidamente in tempi di pandemia e che è risultata adatta sia per una cena romantica a due, ma anche per un pranzo o cena tra amici o parenti, sempre ovviamente nel limite delle restrizioni del lockdown. Lo chef pensa a tutto: arriva a casa tua, il giorno e l’ora stabiliti, realizza il menù concordato, ti permette di goderti dei piaceri della tavola nella comodità della tua abitazione, occupandosi anche del servizio a tavola e lasciando tutto pulito alla fine. I vantaggi rispetto al servizio d’asporto e domicilio sono evidenti: i piatti arrivano in tavola direttamente dalla cucina e non devono essere riscaldati e si possono gustare preparazioni più complesse.

In questo ambito ha riscosso un grande successo lo chef sanremese, Luca Muratore, aiutato dalla CNA di Imperia, che si è cimentato come chef a domicilio dopo diverse esperienze in ristoranti stellati, come l’Agrodolce di Imperia, La Ciau del Tornavento di Treiso (CN) e l’Antica Corona Reale di Cervere (CN).

Nonostante la giovane età, poco più di trenta anni, ha maturato un’originale e interessante filosofia di cucina, basata sulla qualità delle materie prime, prodotti freschi ed a chilometro zero, preparazioni semplici senza utilizzare basi pronte e conservanti. La sua scommessa, che si è dimostrata vincente è stata quella di dimostrare che l’alta qualità in cucina non comporta obbligatoriamente prezzi alti. Le sue proposte prevedono la possibilità sia di ordinare dei menù completi con piatti da finire a casa sia di averlo a casa come chef personale in grado di stupirvi insieme ai vostri invitati con piatti esclusivi e indimenticabili.

Lo chef si occuperà di portare a casa vostra non solo le materie prime, ma anche gli utensili necessari per preparare i piatti e alla fine lascerà i locali della cucina puliti e in ordine. I costi, naturalmente, possono oscillare in base al tipo di menù ed al numero degli ospiti, e vanno dai 45 ai 65 euro a testa, con piatti preferibilmente a base di pesce freschissimo, ma è possibile anche avere proposte con piatti di carne o prelibatezze vegane o vegetariane.

Luca porterà anche il pane fresco realizzato con lievito madre e le focacce e la pasta fresca fatta a mano.

I menù seguono i ritmi della stagionalità, anche perché attinge alla produzione dell’orto di famiglia, che comprende anche fiori e erbe aromatiche insieme ai classici ortaggi del territorio. Piatti sempre equilibrati nel gusto e nel sapore, realizzati con passione e creatività.

La sua grande professionalità gli permette di poter dare il meglio anche in occasione di eventi o occasioni speciali, con servizio di catering, oppure anche di organizzare serate a tema.

Sul sito www.lucamurachef.com potete trovare alcune proposte, potrete contattarlo per creare insieme il menù più adatto per voi.

E-mail: info@lucamurachef.com - Telefono: +39 3388282555