Per il 25 Aprile Anpi propone una serie di video con il circolo 'Reading&Drama'

Per il 25 aprile, limitato per l'emergenza coronavirus, l' ANPI di Ventimiglia-sezione 'Fratelli Cervi', e provinciale, per non dimenticare la festa della liberazione dal nazifascismo, hanno creato dei video col circolo 'Reading&Drama' per sostituire il calendario di incontri, discorsi, concerti, oltre alla commemorazione nei vari luoghi in memoria dei caduti, il tutto quasi cancellato.



Solo alcuni fiori verranno posti da Anpi nei vari comuni. In rete verranno, ad iniziativa degli attori del circolo 'Reading&Drama' Ventimiglia, creato da Lilia De Apollonia, che ha anche curato regia e testi, recitate, lette e cantate pagine tra le più belle della letteratura e della poesia sul periodo del fascismo e dell'epopea partigiana, con lo scopo di far rivivere le emozioni che ancora forti le pagine trasmetteranno, con la voce degli interpreti intemeli, ma anche sanremesi, che sono iscritti e simpatizzanti dell'ANPI.



In video ci saranno Jacopo Colomba, membro del direttivo cittadino e provinciale, Paola Giolli, la regista del gruppo Lilia, Giada Mei, Graziella Tufo, Marco Corradi. A cantare e suonare Carlo Ormea con la voce anche di Enza Manna.

L'appuntamento è sulla pagina Facebook dell'Anpi Ventimiglia e anche su quella provinciale, dal giorno 23 sera, diviso in due parti.

Tra gli autori scelti da Lilia, Piero Calamandrei, imprescindibile, ed il ligure Daniele La Corte, dal suo libro “Il coraggio di Cion”. Poi il padre della regista, Mario De Apollonia con una poesia, e brani da Italo Calvino, dove ricorda Lupo rosso, cioè Sergio Grignolio, sanremese, e Umberto Eco.riflessioni attuali. Un'altra intensa poesia da Proietti-Rovere e 2 canzoni simbolo. Il circolo ringrazia gli amici Valter Pettorossi e Alessandro Casagrande per l'aiuto prezioso.



“Speriamo che questa iniziativa possa rappresentare un esperimento per unire diverse generazioni nel ricordo di chi ha dato la vita per la nostra democrazia. Si uniscono alle canzoni e recite e letture i saluti di Amelia Narciso e Carlo Gallinella, presidenti Anpi” dichiarano da Anpi Ventimiglia.