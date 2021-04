Bordighera: guasto e allagamento del depuratore, ordinanza di divieto di balneazione in due punti della costa

Il Sindaco di Bordighera ha emanato un’ordinanza di divieto di balneazione temporaneo nelle zone del ‘depuratore’ e alla foce del rio Borghetto. Il divieto è stato un atto obbligato per l’allagamento del depuratore e del sottopasso vicino, a causa di un guasto a due pompe di sollevamento che sono andate in blocco e si sono danneggiate.

L’Amministrazione comunale, non appena avuto notizia del blocco ha fatto smontare le pompe, immediatamente inviate per la riparazione che è stata chiesta con urgenza. Purtroppo il guasto ha provocato uno sversamento che ha reso obbligatoria l’emanazione dell’ordinanza di divieto di balneazione, anche se non si è ancora in stagione.

L’Amministrazione si augura che la riparazione avvenga in tempi brevi, per poter ripristinare il lavoro del depuratore e tornare alla possibile balneazione, anche se la stagione secondo le disposizioni nazionali dovrebbe iniziare il 15 maggio.