Sanremo: l'Amministrazione sta pensando di riproporre 'Spazio aperto' ma senza la chiusura delle strade

Dovrà passare dall’approvazione della Giunta e, quindi, anche del Consiglio comunale (le deroghe non sono competenza dell’esecutivo ma del parlamentino) la deliberà ‘Spazio aperto’ che, anche quest’anno a Sanremo, permetterà ai locali un ampliamento dei dehors dal 50 al 100% dello spazio attuale.

Un’iniziativa che l’amministrazione Biancheri vuole ripetereper andare incontro ai molti gestori che stanno cercando di ripartire dopo i noti problemi degli ultimi mesi. Grazie alla delibera ‘Spazio Aperto’ i locali potranno avere maggiore spazio sia per rispettare le norme di distanziamento che per ospitare qualche cliente in più in modo da far girare di nuovo la cassa dopo settimane di blocco.

Secondo quanto trapela da palazzo Bellevue, quest’anno però potrebbero non essere chiuse le strade come lo scorso anno, per consentire ai commercianti di portare i dehor anche sull’asfalto. Le normative della prossima delibera sono comunque ancora al vaglio della Giunta, che delibererà solo dopo aver assunto quelle di carattere nazionale.

Ci si augura, inoltre, che viste le direttive nazionali e locali e le raccomandazioni che viaggiano già in questi giorni, la futura delibera 'Spazio Aperto' non venga presa come un aumento sconsiderato dei tavolini ma, proprio come la possibilità di sistemare lo stesso numero in uno spazio più allargato, concesso gratuitamente.