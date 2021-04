Apertura degli stabilimenti balneari, Veronica Russo (Fratelli d'Italia): "Governo dica quando e come sarà possibile”

Il gruppo consiliare in Regione di Fratelli d'Italia, composto da Veronica Russo, Stefano Balleari e Sauro Manucci, ha presentato un ordine del giorno che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo affinché vengano date indicazioni sulle date e sulle modalità di apertura della stagione balneare nonché ad avviare quanto prima un tavolo di confronto con i Comuni costieri e le associazioni di categoria al fine di regolamentare lo svolgimento delle varie attività durante la stagione estiva.

"Ad oggi non sono ancora arrivate indicazioni da parte del Governo per conoscere in quali termini e modalità si debba programmare l’attività balneare e sui tempi di avvio del servizio", dichiara Veronica Russo, proponente dell'ordine del giorno.

"L'estate è dietro l'angolo e gli stabilimenti hanno necessità di programmare e pianificare tutte le attività propedeutiche all’apertura in sicurezza, col rispetto delle misure anticovid a partire dalla predisposizione dell’arenile e delle strutture, fino all’attivazione dei servizi e all’assunzione del personale. Vogliamo risposte chiare e rapide da Roma", conclude la consigliera.