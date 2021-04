Cronaca |

Verso la riapertura del 26 aprile tra problemi e incertezze. L’analisi questa sera a ‘2 ciapetti con Federico’ in onda alle 20:45

In collegamento con Federico Marchi, nello studio virtuale della trasmissione, ci saranno Andrea Di Baldassarre (Confcommercio), Carlo Rovere (Confartigianato), Olmo Romeo (CNA) e Andrea Incarbona (Confesercenti).

Mancano ormai pochi giorni alle riaperture previste per il 26 aprile. I dubbi e le incertezze però non mancano, così come i problemi legati ai “paletti” fissati dal Governo, primo tra tutti quello relativo ai dehor. Questa sera a ‘2 ciapetti con Federico’, in onda alle ore 20:45, faremo il punto della situazione insieme alle categorie economiche. In collegamento con Federico Marchi, nello studio virtuale della trasmissione, ci saranno Andrea Di Baldassarre (Confcommercio), Carlo Rovere (Confartigianato), Olmo Romeo (CNA) e Andrea Incarbona (Confesercenti). La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'. Vi invitiamo infatti a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

